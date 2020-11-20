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Гендиректор «Уфы» Шайбеков: «Рахимов работает месяц, обстановка в команде уже исключительно позитивная»

14:27
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Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал «СЭ» о готовности футболистов к воскресному матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» и о влиянии Рашида Рахимова на обстановку в команде.

— Все ли игроки «Уфы» готовы к следующему матчу РПЛ? Какая сейчас обстановка в команде?

— Я думаю, что футболисты, которые вернулись после матчей сборных, готовы к встрече с «Химками». Тренерский штаб уже точно решит, насколько они готовы. Джемал Табидзе на месте. Сбить настрой мог только тяжелый перелет обратно: больше суток возвращался. А так он готов, не травмирован. Травмированных футболистов, которых в сборные не вызывали, у нас тоже нет. Все в строю, все готовы помочь команде в понедельник. Главный тренер, Рашид Рахимов, уже месяц работает, и обстановка в команде исключительно рабочая и позитивная.

— «Уфа» сейчас на последнем месте в турнирной таблице. Есть ли задача выбраться с последнего места до зимнего перерыва?

— Для нас каждый матч — игра на победу, а там посмотрим. Осталось 5 игр, все может быть. (Кристина Врабий)

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