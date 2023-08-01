Малышев заявил, что «Спартак» не может позволить себе швыряться деньгами: «Стараемся работать разумно»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал «СЭ» о сложностях в переговорах по переходу новых игроков.

— Если без конкретных фамилий, насколько сложно вам в данный момент проводить переговоры. Какой процент успешности можете дать на эту трансферную кампанию?

— К сожалению, действительно очень непросто по разным причинам. Есть разные факторы. Есть и политический фактор, который вмешивается — то, что, к сожалению, наша команда пока не участвует в еврокубках. И это тоже влияет на амбиции игроков. Достаточно высокая конкуренция на европейском рынке. И мы все-таки не можем себе позволить швыряться деньгами, как, может быть, кто-то там предполагает в Telegram-каналах. Мы стараемся считать деньги и работать разумно на рынке. Поэтому, конечно, непросто. Но мы очень стараемся отработать качественно. И если получится, надеюсь, еще постараемся усилиться.

Ранее Малышев заявил, что клуб не нарушал правил ФИФА в переговорах по защитнику «Олимпиакоса» Олегу Рябчуку.