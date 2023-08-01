Газзаев о судействе Безбородова: «Шапито!»
Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил судейство в матче второго тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.
— К сожалению, в очередной раз приходится обсуждать не футбол. Не тактику, не уровень игроков, не задумки тренеров, а работу арбитра. Это, увы, говорит о реальном уровне нашего судейства.
В прошлом сезоне почти после каждого тура мы недоумевали по поводу действий рефери. Первый тур нового чемпионата прошел относительно спокойно, а сейчас опять скандал... Ну как так? Грубейшие ошибки Безбородова. Подчеркиваю — грубейшие. А ведь Владислав является самым опытным нашим арбитром, РФС признал его лучшим судьей по итогам прошлого сезона. Нет слов...
Считаю, все началось с первого пенальти, который он ошибочно назначил в ворота «Ахмата». Я не увидел там игры рукой со стороны Быстрова, мяч попал ему в грудь. Это не 11-метровый и не удаление.
Наверное, Безбородов понял, что принял неверное решение, и начал «исправлять» ситуацию, как говорится, выравнивать положение команд...
Но дальше — больше. Я впервые видел, чтобы таким образом судья принимал решение о перебитии пенальти. Одно дело, когда вратарь отрывает обе ноги от линии или кто-то вбегает в штрафную до удара. Но тут-то совсем другая история. Допускаю, что в Грозном проблемы со связью, Безбородов не услышал подсказки ВАР, показал желтую Гайичу, назначил пенальти, с которым здорово справился Акинфеев. Всё — момент отыгран. Ты взял на себя ответственность без ВАР, вынес свой вердикт. «Ахмат» пенальти не забил.
А здесь, получается, связь с ВАР налаживается, и ты творишь непонятно что. Меняешь желтую карточку на красную и второй раз указываешь на «точку». Как это вообще понимать?! Это и нарушение протокола ВАР, и противоречит всякой логике.
Пять пенальти, три удаления... Судья испортил праздник футбола. Команды старались, но в чем их вина?! И «Ахмат», и ЦСКА имеют все основания быть недовольными судейством! Это просто-напросто Шапито! Обидно...Разве опытный судья может допускать такие ошибки? Ужас... Это большая проблема. Нашим арбитрам еще учиться и учиться. Очень низкий уровень квалификации судейства.
Анализировать непосредственно футбол при такой работе Безбородова очень сложно. Как будто смотрели не игру, а послематчевую серию 11-метровых... Из позитивного стоит отметить то, что Чалов реализовал все три свои пенальти. Значит, у Федора все в прядке с нервами. Но и Конате, кстати, забил два из двух.
В департаменте судейства РФС заявили, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.
ЦСКА набрал 3 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли два матча на старте чемпионата России-2023/24.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0