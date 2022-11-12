Гендиректор «Спартака» Мележиков ответил на вопрос о возможном усилении команды зимой

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о зимних турнирах и возможном усилении для команды.

— Есть понимание по зимним турнирам?

— Лучше к РПЛ обращаться. Мы ждем от них решения. Будет ли турнир или нет, и ждем состав участников. Решения пока нет.

— Есть вероятность, что минское «Динамо» будет на турнире?

— Не могу об этом говорить.

— Планируется ли усиления?

— Пока рано об этом говорить. Спортивный директор делает свою работу и находится с тренером постоянно на связи.

12 ноября «Спартак» выиграл у «Локомотива» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ. В составе красно-белых голы забили Квинси Промес и Данил Пруцев.

«Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.