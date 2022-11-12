Абаскаль — о победе над «Локомотивом»: «Наверное, аплодисменты не за второй тайм»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1). Гильермо встретили аплодисментами на пресс-конференции.

«Наверное, аплодисменты не за второй тайм. Мы провели в этом матче абсолютно два разных тайма. Если говорить о первом — я как тренер получил удовольствие. В нашей профессии, действительно, когда ты видишь, что твоя команда так играет — ты испытываешь только большую радость.

Нужно понимать, что это была выездная игра, дерби. Ту скорость, комбинации, которые мы показывали, конечно же, и то желание, которое было у команды в первом тайме, может вызывать только положительные эмоции.

По второму тайму, конечно же, к сожалению есть моменты, которые мы не использовали — особенно по первой половине — у Шамара. Но давайте не будем забывать, что у нас очень молодая команда. Это была выездная игра против серьезного соперника. 2:0 — это самый опасный счет в футболе. Либо ты закрываешься, снимаешь все вопросы. Либо это не удается, а соперник может вернуться в игру.

Мы сделали в этой игре большой шаг в плане взросления как команды, не столько в игровом плане, футбольном, а в этом. Я особенно рад за Пруцева, Хлусевича, Денисова, которые растут. Им нужны такие матчи.

Выделю гол, забитый Данилой Пруцевым. Нередко мы на тренировках шутим по этому поводу. Я рад, что он смог забить и испытать все чувства, которых ему не хватало до этого момента.

Закончилась первая часть чемпионата. Сейчас мы должны полностью сконцентрироваться на оставшихся кубковых матчах.

Хочу выразить радость за наших сборников, которые поедут представлять Россию. В их возрасте это для них важно. Но сейчас все наше внимание — на Кубке России», — сказал тренер.

«Спартак» не проигрывает в чемпионате с 11 сентября — команда Гильермо Абаскаля одержала шесть побед при двух ничьих. Красно-белые, набрав 36 очков, идут на втором месте в турнирной таблице.