Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мыслями о результате сочинской команды в сезоне 2020/21.

«У нас была цель, мы ее достигли, — сказал Рубашко «СЭ». — На данный момент я могу только поблагодарить футболистов, которые приложили максимальные усилия. Каждый игрок выдал свой максимум. Думаю, что они и будут продолжать радовать наших болельщиков хорошим футболом.

Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас. Что происходило в раздевалке? Мы же не праздновали чемпионство. Все было нормально. Все понимают, что нужно отдохнуть, собраться с мыслями и двигаться к новым задачам. Игроки сконцентрированы, что следующий сезон будет сложнее. Поэтому все было спокойно. Думаю, что все наши победы впереди. Все это только начало".

Рубашко также заявил, что большинство игроков «Сочи» не намерены покидать команду.

«Много игроков уйдет из «Сочи»? Это только слова, это все слухи. Мы ведем очень большую работу. Большинство игроков хотят остаться в «Сочи», они хотят доказывать, достигать самых высоких вершин именно в нашей команде. Сейчас самое главное — собраться с мыслями, отдохнуть и спокойно подойти к следующему сезону, который будет непростым. Участие в Лиге конференций, чемпионат России, Кубок России. Опять будет плотный график. Работы много и расслабляться нельзя. Мы в Лиге конференций — это радостно», — добавил Рубашко.

По итогам сезона 2020/21 «Сочи» занял 5-е место (53 очка). Это позволяет команде выйти в новый турнир УЕФА — Лигу конференций.

(Артем Бухаев)