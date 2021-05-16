Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Вообще не волновался». 18-летний Одоевский рассказал дебюте за «Зенит» в РПЛ

18:45
Теги:

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский дал комментарий после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (5:1), который стал для него дебютным в составе петербургского клуба.

«Каким получился дебют? Я бы назвал его неплохим. Спокойная игра, первый тайм был потяжелее, пожарче — видно было, что ребята подустали в конце, пропустили гол. Но ничего, считаю, что хороший дебют. Главное — мы победили!

Настраивали ли тренеры по-особенному? Нет, абсолютно. Сказали: выполняй свою работу, будь собран, сконцентрирован, играй с подсказом. Вообще не волновался, если честно. Надеюсь, все поверят мне! Не было волнения, было предвкушение.

Ждал ли этого дебюта? Верил и ждал. Больше верил, наверное — если бы дали сыграть, как сегодня, то и отлично. А так верил, работал и надеялся, что доверят один матч, последний. Так и получилось!", — цитирует Одоевского официальный сайт клуба.

«Зенит» за три тура до конца сезона оформил чемпионство России. «Тамбов» занимает 16-е место и вылетел из турнира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-16-daniil-odoevskiy-rabotal-i-nadeyalsya-chto-doveryat-odin-match-tak-i-poluchilos-.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чем удивил состав сборной России и на что она может рассчитывать на ЧМ в Риге
Видео: что известно о героях казанской трагедии
На Украине заявили о передаче США списка экстренных потребностей
Стало известно о других ЧП на аэродроме, где разбились парашютисты

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр