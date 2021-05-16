«Вообще не волновался». 18-летний Одоевский рассказал дебюте за «Зенит» в РПЛ
Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский дал комментарий после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (5:1), который стал для него дебютным в составе петербургского клуба.
«Каким получился дебют? Я бы назвал его неплохим. Спокойная игра, первый тайм был потяжелее, пожарче — видно было, что ребята подустали в конце, пропустили гол. Но ничего, считаю, что хороший дебют. Главное — мы победили!
Настраивали ли тренеры по-особенному? Нет, абсолютно. Сказали: выполняй свою работу, будь собран, сконцентрирован, играй с подсказом. Вообще не волновался, если честно. Надеюсь, все поверят мне! Не было волнения, было предвкушение.
Ждал ли этого дебюта? Верил и ждал. Больше верил, наверное — если бы дали сыграть, как сегодня, то и отлично. А так верил, работал и надеялся, что доверят один матч, последний. Так и получилось!", — цитирует Одоевского официальный сайт клуба.
«Зенит» за три тура до конца сезона оформил чемпионство России. «Тамбов» занимает 16-е место и вылетел из турнира.
Методология
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-16-daniil-odoevskiy-rabotal-i-nadeyalsya-chto-doveryat-odin-match-tak-i-poluchilos-.htm
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