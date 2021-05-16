Онопко считает, что еще рано делать какие-то выводы об Оличе

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко подвел итоги сезона для армейцев. Московский клуб проиграл «Динамо» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ (2:3).

«Не буду говорить, что главная проблема ЦСКА в обороне. До этой игры армейцы были на втором месте по пропущенным голам. «Зенит» меньше всех пропустил, ЦСКА сразу за ним. Понятно, что в этом есть заслуга и Акинфеева.

Что касается Марио, не считаю, что ему стоит менять позицию, так как он очень большую пользу приносит в атаке. Конечно, первая задача — думать об обороне, но, если Фернандес не будет подключаться к атакам, у ЦСКА не будет атак, сопутствующих успешному завершению, голам", — сказал Онопко «СЭ».

Виктор Онопко добавил, что, когда Фернандес зависает в атаке, один из опорных полузащитников закрывает его зону.

«По отрезку сезона, который Ивица Олич провел на посту главного тренера ЦСКА, рано еще делать какие-то выводы. Нужно дождаться следующего сезона, когда он проведет полноценные сборы с командой. Тренерский штаб практически новый, со временем поймут наш чемпионат, разберутся в ЦСКА, будут знать более досконально каждого футболиста и смогут предложить свои игровые и тактические идеи. После полноценных сборов будем оценивать Олича как тренера», — добавил Онопко.

ЦСКА впервые за 20 лет закончил российский чемпионат вне зоны еврокубков.

(Екатерина Звенигородская)