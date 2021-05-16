Онопко считает, что еще рано делать какие-то выводы об Оличе
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко подвел итоги сезона для армейцев. Московский клуб проиграл «Динамо» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ (2:3).
«Не буду говорить, что главная проблема ЦСКА в обороне. До этой игры армейцы были на втором месте по пропущенным голам. «Зенит» меньше всех пропустил, ЦСКА сразу за ним. Понятно, что в этом есть заслуга и Акинфеева.
Что касается Марио, не считаю, что ему стоит менять позицию, так как он очень большую пользу приносит в атаке. Конечно, первая задача — думать об обороне, но, если Фернандес не будет подключаться к атакам, у ЦСКА не будет атак, сопутствующих успешному завершению, голам", — сказал Онопко «СЭ».
Виктор Онопко добавил, что, когда Фернандес зависает в атаке, один из опорных полузащитников закрывает его зону.
«По отрезку сезона, который Ивица Олич провел на посту главного тренера ЦСКА, рано еще делать какие-то выводы. Нужно дождаться следующего сезона, когда он проведет полноценные сборы с командой. Тренерский штаб практически новый, со временем поймут наш чемпионат, разберутся в ЦСКА, будут знать более досконально каждого футболиста и смогут предложить свои игровые и тактические идеи. После полноценных сборов будем оценивать Олича как тренера», — добавил Онопко.
ЦСКА впервые за 20 лет закончил российский чемпионат вне зоны еврокубков.
(Екатерина Звенигородская)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю