Гендиректор «Ростова» Гончаров заявил о желании продлить контракт с главным тренером Альбой

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров отреагировал на информацию о том, что зимой у клуба истекает контракт с главным тренером Джонатаном Альбой.

Испанский специалист возглавил желто-синих в феврале этого года после ухода из клуба Валерия Карпина.

«Я не комментирую сроки контракта. В настоящее время Джонатан работает в «Ростове», все нормально. К нему есть полное доверие. Есть ли желание продлить с ним контракт? Конечно, есть», — приводит «РБ Спорт» слова Гончарова.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Ростов» расторгнет договор с Альбой зимой, поскольку с того момента не надо будет выплачивать неустойку.

После 15 туров ростовчане с 18 очками занимают девятое место в чемпионате России.