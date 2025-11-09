Футбол
9 ноября, 22:10

Губерниев о перепалке Станковича с журналистом: «Деян совсем не держит удар. Он делает все, чтобы его побыстрее уволили»

Константин Белов
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью. Поводом для конфликта стал вопрос репортера, который спросил сербского специалиста о том, что он кричал судье в конце игры.

«Журналист спрашивает, что считает нужным. Не дело тренера это обсуждать, но Деян поплыл. На самом деле, Станковича можно брать тепленьким, два вопроса и он уплывет не тем стилем. Он совсем не держит удар, может быть от неуверенности или от не понимая внутри командных процессов. Таким образом, он еще больше себя закапывает. Как бы к нему хорошо не относились некоторые люди, но Станкович делает все, чтобы его побыстрее уволили. Не нужно вступать в перепалки с журналистами, держи удар. Тем более ты опытный человек, который много лет работал в Европе. Это признак слабости. Станкович не завел кота, чтобы тот его урчанием успокаивал. Он сам себе роет могилу», — сказал Губерниев «СЭ».

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 22 ноября дома сыграет против ЦСКА.

Деян Станкович.«Зачем вы провоцируете? Чего вы хотите?» Новый срыв Станковича — теперь наорал на журналиста после победы над «Ахматом»
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dron56

    Какое г ... этот Губернеев. Вы совсем охерели ! Вы пишите про футбол! про игру ! А не провоцируйте тренеров. Помоему Вы спортивную журналистику превратили в желтую прессу. Вы устроили травлю Станкевичу , Вы не журналисты а Д ... . Точка.

    10.11.2025

  • Victor S

    Кому вообще интересно мнение дурачка Губерниева? Он кроме как орать ничего не умеет, как профессионал он ноль.

    10.11.2025

  • fell62

    а деньги ?

    10.11.2025

  • Nik

    догавкаешся, бошку когда-нибудь отобьют как в сходне

    10.11.2025

  • Gordon

    Да, всех нормальных людей он уже лет дцать как достал вне зависимости от того, кто за кого болеет. Но таков уровень современной журналистики, увы. Раньше его и за 100 километров не подпустили бы ни к эфиру, ни к пишущей прессе. А сейчас и ведёт всё подряд, и мнением его по всем вопросам интересуются (

    10.11.2025

  • руслан магомедов

    оно не серб, оно италиец не путай.

    10.11.2025

  • Gordon

    Всё не вылезешь из помойки? Самому не надоело грязь воспроизводить? :)

    10.11.2025

  • руслан магомедов

    даянка- хряк уверенно считает себя итальянцем, он даже на сербском не говорит. То, что он работал в Европе ни о чем не говорит. даянка-цыган подолгу нигде не задерживался. Да, и знаковых клубов нет , где бы оно работало. В сборную Сербии , даянку-хряка не возьмут никогда. Сербы знают этого гандилу , хорошо.

    10.11.2025

  • olc

    Ну, это другое дело! а то все Спартак обсираешь.

    10.11.2025

  • VMan

    Мы будем тебя оскорблять, говорить гадости и ни слова про футбол, но ты держи удар! Недожурналисты совсем охренели? 40 лет назад вас бы всех уже давно уволили с волчьим билетом. А 80 лет назад - вообще расстреляли бы за такое.

    10.11.2025

  • optimist61

    отпустите вы его, видите он просится домой, неужели не поняли ещё?

    10.11.2025

  • WGF

    Какой министр такой и придворный клоун, ой вернее советник.

    10.11.2025

  • WGF

    Нахрен они нам в Воркуте не нужны.

    10.11.2025

  • Русич Олег

    кому же эта падла на канале Россия нализывает, что его везде терпят? то же , блин, гуру всех видов спорта. Второразрядник по гребле

    10.11.2025

  • Степочкин

    Какой авторитетный болельщик Спартака у вас!) Его мнение на вес золота!

    10.11.2025

  • Александр Орлов

    Стас и Губер два белых и пушистых моралиста...кто бы мычал

    10.11.2025

  • hattabysh

    Журнашлюшка решил попиарится за чужой счет? Кто хоть там был с микрофоном матч тв, что за аноним? Журавель, помнится, открыто задавал провокационный вопрос Якину и открыто же обижался на ответ.

    10.11.2025

  • моро

    все правильно сказал. реакция свиней тому подтверждение

    10.11.2025

  • 1_sport

    Очень уж Губерниеву хочется, чтобы тренеры были ручными! Хер тебе! Если у журналиста есть право задавать такие вопросы, то и у отвечающего есть право давать такие ответы!

    10.11.2025

  • petrovich56

    Я думал что Митяй Гу -самое дно...Я ошибся...Митяйка прдолжает копать...

    10.11.2025

  • Врн36

    Тут Деян молодец. Надо было ещё втележить этому недожурналисту, чтоб он следующий раз думал, прежде чем вопрос задавать

    10.11.2025

  • Saypin

    желательно в Магадан или Воркуту

    10.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Мнение Губы зачем тут?

    10.11.2025

  • Федот

    Этот стон у них песней зовётся! "Сладкая" парочка, тридварас и кукурузова.

    10.11.2025

  • strelet11

    Не умеет держать удар? Станкович наносил удары по воротом и, даже дважды с ценра поля забивал. Но это футбол. В Европе к журналистам относятся с уважением и Деян воспитан Европой. Наши некоторые журналисты возомнили из себя чёрти что, а когда открытыми шипами въедут им в ногу - вой поднимут на всю Вселенную. Поэтому серб пока только истерит на словах и на стёклах. Не дай Бог вы ему под руку попадёте.

    10.11.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Дима, топайте отсюда.

    10.11.2025

  • Ameola

    Кот Станковича: "Губерниев, это клевета! Меня просто на матчи эти изверги по регламенту не пускают!":pouting_cat::smirk_cat::smile_cat:

    10.11.2025

  • spartsmen

    с вами, проститутами, надо не держать удар, а сразу выбрасывать. двоечку-троечку. челюсть-печень-ухо...

    10.11.2025

  • SuperDennis

    Станкович не завел кота... // Так вот оно, в чем все проблемы Спартака! А я-то думаю, какого хрена!

    10.11.2025

  • alexb2025personal

    Уволить-то надо было не за то, что он тогда говорил в эфире, а за элементарное неумение пользоваться техникой, которой в силу профессии он должен уметь пользоваться (а именно выключать микрофон).

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Как он бросит команду? Вы бы ушли? Это же сродни предательству....Ребята интервью давали - они за него.

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Шалимов опять на оклад упал видимо

    09.11.2025

  • James Gang

    Губа ещё за базар перед Малафеевым не ответил, а всё туда же!

    09.11.2025

  • hardoviy

    Никакие деньги не стоят здрровья

    09.11.2025

  • hardoviy

    В толк не могу взять если тебе здесь так плохо прийти скажи я ухожу

    09.11.2025

  • Zelenyj

    Когда этот грЕбец комментирует футбол-это пошло, а когда его высказввания публикуют профильные издания-это непрофессионально

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    У Губерниева здорово получается "петь " с Бузовой. Недавно по матч ТВ их клип транслировали. Отправили бы их в гастроли по стране с билетами в один конец

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Чердак до того опустился, что цитировал с сербского перевод первой части фамилии - "уставший/устать". Дно пробито в очередной раз. Мерзкие твари.

    09.11.2025

  • Андрей

    полностью согласен

    09.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    - Я плешь проел за беспредел Блатных тузов и их холопов! - Стаканыч на фую? верте?л И журналюг, и губошлёпов!

    09.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Не того журналиста пырнули заточкой

    09.11.2025

  • AlexCS4

    Удивительное дело! Редкостный случай, когда Станковича поддерживыют болельщики всех клубов. Да, бывает и такое... :)

    09.11.2025

  • Иванов Иван

    Станкович,молодец.Красава! Советник Дегтярева и человек,из за которого,смотришь биатлон без звука позор российского ТВ.

    09.11.2025

  • AlexCS4

    А я не за мясо, но идею "в щщи" пациенту поддерживаю от кого угодно! :) Достал уже, губошлеп.

    09.11.2025

  • 13thbadass

    "Журналист спрашивает, что считает нужным" это не журналист, а держатель микрофона да и Губерниеву место не на спортивных каналах, а в Доме-2

    09.11.2025

  • Веравалер

    Еще этот гандон вылез рассужтать о том, как держать удар. Жаль, с мужиками он не обшается, а то бы регулярно "держал"...

    09.11.2025

  • Gordon

    Если бы только про это... Вообше Губерниев, говорящий о поведении, - всё равно что Гитлер о человеколюбии)

    09.11.2025

  • mamaev-stanislav

    Нна матч премьер, Шалимов мялся, мялся в итоге не осмелился поддержать. А другой, который за Питер, Гасилин вроде, полностью против Станка

    09.11.2025

  • lvb

    "чья бы корова мычала.. а гребца бы молчала"(почти цитата). Это дурак тааакое несет к примеру на биатлоне, я его только там и могу слышать, ибо в биатлоне не особо копенгаген)), в остальных случаях просто отключаю звук.. Маты в прямом эфире, бред безумца, уровень недостойный даже Газпромедиа.. Деян вообще не ОБЯЗАН отвечать на каждую дурь этих мальчиков с микрофоном, с них хватит и "следующий вопрос". Возымели себя "четвертой властью")), а на деле "вторая"(проституция). Повыгонял бы к примеру половину клоунов с микрофоном с Матч Премьер., надоело футбол без звука смотреть)

    09.11.2025

  • Gordon

    А если бы в щщи ещё дал, тем более. Я, как раз, за "Спартак", но давание в щщи Димке Гэ в исполнении даже Талалаева, который меня жутко бесит, к нему расположило бы, не то что Станковича:)

    09.11.2025

  • Gordon

    Разные бывают. Да и почему только наши? "Зе Сан" лучше что ли?

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Что за м...ак это Губерниев?! Закапывает себя любой тренер одним единственным - резултатами игры команды. И по хрен что там он кричит на бровке и кого там на х...й посылает! Главное чтобы команда набирала очки! Маур и Симеоне, Талалаев тому примеры, им насрать на таких как Губашлёп и компания!

    09.11.2025

  • Mick Bush

    Старайся, не старайся - а гунявость (как точно Лесков охарактеризовал подобный тип людей!) не скроешь, Дмитрий Викторович....

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Как же уже всем остоп...дел этот орущий ВяльбеДрачёв!

    09.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Кто бы говорил! Про говно на воротах в сборной напомнить?!

    09.11.2025

  • rac135

    О какой перепалке идет речь?) Какой-то проплаченный гнус гугнявый пытался спровоцировать Станковича, но получил достойную отповедь. А вся страна еще раз убедилась какие же рассейские щелкоперы мрази)

    09.11.2025

  • Jean4

    Жаль, тебя губошлепа не уволили, когда ты слухи про семью Малафеева на всю страну распускал в прямом эфире.

    09.11.2025

  • rw64

    Так Чердаку Гришин исчерпывающе ответил: "Я целиком на стороне Станковича".

    09.11.2025

  • Viktor Freond

    Если бы он Губошлёпа на 3 буквы в прямом эфире послал, стал бы самым любим тренером страны, если что я не за Спартак.....

    09.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Деян достойно ответил. А вот на его вопросы к "журналисту", почему он не спрашивает о футболе, тот не смог ответить. Травля продолжается. Это интервью Чердак выставил в своей недопрограмме

    09.11.2025

  • Gordon

    Димка, тебя это никоим боком не касается. Тебя вообще ничего кроме глупости, понтов и дилетантства никоим боком не касается.

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Вы педожурнашлюхи

    09.11.2025

  • M_Alex

    а зачем ему держать какой то удар? ведь играем в футбол, а не в вопросы какие то к футболу отношения не имеющие.

    09.11.2025

    • «Балтика» — «Краснодар»: видео голов матча РПЛ

    Гендиректор «Ростова» Гончаров заявил о желании продлить контракт с главным тренером Альбой
