Начало проката фильма о футболисте Черенкове запланировали на ноябрь

Режиссер Николай Акелькин заявил, что выход в прокат фильма об игроке московского «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» запланирован на ноябрь 2024 года.

«Сейчас идет стадия монтажа фильма, до конца февраля — начала марта мы должны, по нашим прогнозам, закончить его, после этого будем заниматься графикой, звуком, музыкой и другими вещами. Никакого досъема нет, мы весь материал сняли, он хороший, поэтому у нас есть с чем работать. Монтаж — достаточно рутинная, тяжелая, но творческая работа, сидим в темной комнате с большим экраном, обсуждаем каждую сцену, пробуем, монтируем. Но все по плану. Мы планируем прокат фильма в ноябре 2024 года, формат премьеры и саму премьеру будем обсуждать с прокатчиками ближе к делу. По мнению коллег и прокатчиков, с которыми мы общались, достаточно хорошее, интересное и масштабное кино получается. Уверен, что это будет очень достойный фильм о Федоре Федоровиче Черенкове», — приводит слова Акелькина ТАСС.

Съемки картины проходили в Белоруссии. Главные роли в нем исполняют Станислав Румянцев и Владимир Гуськов, а авторами сценария стали стали журналист Илья Казаков и Николай Акелькин, который также выступил режиссером фильма.

Федор Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет. В ходе карьеры он выступал за «Спартак», «Ред Стар» и сборную СССР.