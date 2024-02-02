Лаксальт, Грулев и Майсторович вернулись в общую группу «Динамо»

Как стало известно «СЭ», футболисты «Динамо» Диего Лаксальт, Вячеслав Грулев и Милан Майсторович восстановились после серьезных повреждений и вернулись в общую группу на втором сборе бело-голубых, проходящем в Турции.

«Они начали работу в общей группе, — подтвердил главный врач «Динамо» Александр Родионов. — При этом ожидаем, что Лаксальт и Грулев смогут сыграть в товарищеских матчах уже на втором сборе, а Майсторович — на третьем. По индивидуальной программе занимается только Кутицкий. В ближайшие дни он приступит к работе с мячом, а в общую группу вернется уже после окончания зимних сборов».