В «Химках» рассказали, почему Давыдов до сих пор не дебютировал за клуб в РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему нападающий Денис Давыдов не появился на поле в матче 2-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (3:0).

«У Дениса все нормально, он готовится, тренируется. Это было решение тренера. В ближайшее время Денис выйдет на поле», — сказал Терюшков «СЭ».

Подмосковный клуб объявил о подписании Давыдова 14 июля. До этого нападающий находился на сборах команды на просмотре.