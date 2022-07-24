В «Химках» рассказали, почему Давыдов до сих пор не дебютировал за клуб в РПЛ
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, почему нападающий Денис Давыдов не появился на поле в матче 2-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (3:0).
«У Дениса все нормально, он готовится, тренируется. Это было решение тренера. В ближайшее время Денис выйдет на поле», — сказал Терюшков «СЭ».
Подмосковный клуб объявил о подписании Давыдова 14 июля. До этого нападающий находился на сборах команды на просмотре.
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|1
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|4
|
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|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
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|2
|1
|0
|1
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|3
|
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|1
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|1
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|
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|
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|1
|
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|1
|
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|0
|1
|0
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|1
|
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|1
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
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Владимир Сычевой
Оренбург
|3
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ЦСКА
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|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
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|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
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|И
|К
|Ж
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Урал
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Краснодар
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Спартак
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