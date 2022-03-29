Габулов: «Ситуация с легионерами в «Химках» нормализовалась»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с легионерами в подмосковном клубе.

«Ситуация с легионерами в «Химках» нормализовалась. От нас уехало три легионера: Ламкель Зе, Филипа Дагерстола и Бруно Виано. Больше никто не заявил о желании покинуть наш клуб. Ситуация стабильная, мы поддерживаем связь со всеми нашими футболистами. Общаемся с ними каждый день. Надеюсь, что никто больше не покинет «Химки», — сказал Габулов «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.

После 22-х туров Тинькофф РПЛ «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата.