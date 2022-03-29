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Судейство

Сегодня, 11:31

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ.

Бригада во главе с Сергеем Карасевым будет работать на игре «Локомотив» — «Спартак», которая состоится в субботу, 2 апреля (начало — в 19.30 мск).

23-й тур РПЛ пройдет с 1 по 3 апреля.

Все назначения судей на матчи 23-го тура чемпионата России по футболу:

1 апреля (пятница)

«Рубин» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Адлан Хатуев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гончар.

2 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Уфа»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Арсенал» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Нижний Новгород»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Игорь Синер.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Зуев.

3 апреля (воскресенье)

«Краснодар» — «Динамо»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Максим Ковалев; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.

ЦСКА — «Урал»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.

«Сочи» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Алексей Воронцов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

Источник: https://rfs.ru/news/215545

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
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4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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