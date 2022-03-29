Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Спартак»
Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ.
Бригада во главе с Сергеем Карасевым будет работать на игре «Локомотив» — «Спартак», которая состоится в субботу, 2 апреля (начало — в 19.30 мск).
23-й тур РПЛ пройдет с 1 по 3 апреля.
Все назначения судей на матчи 23-го тура чемпионата России по футболу:
1 апреля (пятница)
«Рубин» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Адлан Хатуев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гончар.
2 апреля (суббота)
«Крылья Советов» — «Уфа»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Арсенал» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.
«Ростов» — «Нижний Новгород»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Игорь Синер.
«Локомотив» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Зуев.
3 апреля (воскресенье)
«Краснодар» — «Динамо»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Максим Ковалев; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.
ЦСКА — «Урал»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.
«Сочи» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Алексей Воронцов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7