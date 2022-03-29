Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:29

Люк Уилшир заявил, что для РПЛ необходимо расширение с 16 до 18 команд

Люк Уилшир прокомментировал возможное расширение РПЛ с 16 до 18 команд
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилшир в интервью «РБ Спорту» поделился мнением по поводу расширения РПЛ и нового лимита на легионеров.

— В России не утихают споры по поводу расширения премьер-лиги до 18 команд. Целесообразно ли это в сложившейся ситуации?

— Да, считаю, что расширение необходимо. Чем больше команд, тем больше матчей. Футболистам нужна постоянная практика, чтобы держать уровень. И если мы будем говорить о будущем сборной России, большее количество матчей на высоком уровне нужно молодым игрокам для развития. Это будет плюсом для сборной.

— Со следующего сезона точно расширяется лимит на легионеров, теперь в заявку можно будет вносить 13 иностранцев. Не кажется ли вам это странным, учитывая, что многие игроки уезжают из России?

— Согласен, это действительно немного странновато. Лимит расширяют, чтобы привозить больше качественных иностранцев, которые помогли бы расти местным юным талантам, чтобы они затем делали сильнее сборную.

На данный момент в Тинькофф РПЛ выступает 16 клубов. Предлагалось расширить количество участвующих до 18 команд, однако РФС отклонил эту идею.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-sbornaya-rossii-by-la-by-odnoj-iz-sil-nejshih-komand-v-aziatskoj-konfederatsii/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Люк Уилкшир
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бузова пришла на спортивное ТВ: сказала, что ей нравится «мальчик из «Динамо». Обошлось без скандала
Алчный безумец, ненавидевший белых. Каким был отец сестер Уильямс, за роль которого Уиллу Смиту дали «Оскар»
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — каким он должен быть?
Борис Игнатьев о новом лимите: «Даже не могу представить, где можно обозначить 13 легионеров»
Бегич приостановил действие контракта с «Рубином»
Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к новому лимиту на легионеров в РПЛ
Кто важнее: люди или турникеты? Колонка Заремы Салиховой
«Зенит» пытался отложить принятие нового лимита на исполкоме
Анатолий Бышовец высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ-2022: никто не вылетит и лигу расширят?
Карпин: «Если российскому игроку поступит предложение из хорошего клуба, то буду рекомендовать принять его»
Хашимото перешел в «Виссел Кобе» после приостановки контракта с «Ростовом»
«Спортивный принцип чемпионата уже нарушен. Если бы легионеры уехали из «Зенита», в клубе говорили бы иначе». Карпин — о решениях РФС и сборе национальной команды
Карпин: «Спортивный принцип в РПЛ уже нарушен. «Ростову» надо ездить на поезде, а кому-то можно летать»
Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к новому лимиту на легионеров в РПЛ
Зарема — о расширении РПЛ: «С трудом верится, что наберется хотя бы 7 конкурентоспособных команд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глебов рассказал о работе Карпина с молодежью в «Ростове»

Габулов: «Ситуация с легионерами в «Химках» нормализовалась»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости