Люк Уилшир заявил, что для РПЛ необходимо расширение с 16 до 18 команд

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилшир в интервью «РБ Спорту» поделился мнением по поводу расширения РПЛ и нового лимита на легионеров.

— В России не утихают споры по поводу расширения премьер-лиги до 18 команд. Целесообразно ли это в сложившейся ситуации?

— Да, считаю, что расширение необходимо. Чем больше команд, тем больше матчей. Футболистам нужна постоянная практика, чтобы держать уровень. И если мы будем говорить о будущем сборной России, большее количество матчей на высоком уровне нужно молодым игрокам для развития. Это будет плюсом для сборной.

— Со следующего сезона точно расширяется лимит на легионеров, теперь в заявку можно будет вносить 13 иностранцев. Не кажется ли вам это странным, учитывая, что многие игроки уезжают из России?

— Согласен, это действительно немного странновато. Лимит расширяют, чтобы привозить больше качественных иностранцев, которые помогли бы расти местным юным талантам, чтобы они затем делали сильнее сборную.

На данный момент в Тинькофф РПЛ выступает 16 клубов. Предлагалось расширить количество участвующих до 18 команд, однако РФС отклонил эту идею.