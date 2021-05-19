Гендиректор «Химок» Анохин рассказал о долгах в клубе

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о задолженностях в клубе.

— Сейчас в «Химках» есть задолженности перед футболистами?

— Ну это же всегда бывает. На самом деле, что касается заработной платы, на данном этапе задолженности вообще нет. Есть только по премиальным, но это бывает. Здесь же такая штука... Я с одним руководителем одной из крупных лиг общался, говорю: «Мы что-то отстаем дней на 10-15». Он говорит: «Серега, ты что, это же не задолженность. Задолженность — когда 6 месяцев». Я бы что хотел сказать: понятно, что это на данном этапе происходит, но это живая история. И что касается других клубов, насколько я знаю, ситуация...

— Была информация про двухмесячные задержки по зарплате. Можете объяснить, с чем это было связано?

— Смена юрлица была, муниципальное учреждение сейчас заменено на Автономную некоммерческую организацию. Другая форма собственности — скажем так, государственно-частное партнерство, больше частное, чем государственное. Основная цель — спортивная составляющая, для этого привлекаются деньги. А в муниципальном учреждении ты обязательно работаешь по Закону № 44: деньги пришли — разыграл, тендеры и так далее. Хотя мы и сейчас от тендерной ситуации не отходим с поставщиками, ищем самые хорошие позиции. А задержки были потому, что в конце года основному спонсору деньги пришли, а в начале года они не приходят, и ждешь определенное количество времени, где-то перекручиваешь, что-то делаешь. Это живая работа, так же, как игроки из себя по максимум выжимают на футбольном поле, мы из себя выжимаем с точки зрения финансов и управления по максимуму.

(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)

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