Джикия поблагодарил Тедеско за работу со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил за работу главного тренера команды Доменико Тедеско. Сообщение он опубликовал в своем Instagram. Немецкий специалист покидает команду по окончании сезона.

«Спасибо Доменико, но мы не прощаемся...» — написал Джикия.