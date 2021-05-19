Джикия поблагодарил Тедеско за работу со «Спартаком»
01:24
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил за работу главного тренера команды Доменико Тедеско. Сообщение он опубликовал в своем Instagram. Немецкий специалист покидает команду по окончании сезона.
«Спасибо Доменико, но мы не прощаемся...» — написал Джикия.
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