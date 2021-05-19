Футболист ЦСКА Обляков отпраздновал свадьбу: на празднике были Круговой, Чалов, Кучаев и Радионова
09:01
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков отпраздновал свадьбу в Санкт-Петербурге.
На мероприятии присутствовали игроки ЦСКА, в том числе Федор Чалов, Игорь Дивеев и Константин Кучаев со своей девушкой, фигуристкой Еленой Радионовой, полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных, защитник «Динамо» Роман Евгеньев и защитник «Зенита» Данил Круговой. На свадьбе выступала группа HammAli & Navai.
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