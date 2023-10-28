Асхабадзе — о победе над «Спартаком»: «Мы не жалуемся на бюджет. Просто качественно делаем свою работу»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

— За счет чего сегодня удалось победить «Спартак»?

— За счет характера и игры команды. Сейчас много разговоров ходит о качестве поля, которое, замечу, одинаково для всех. Но мы все равно переиграли «Спартак» очень уверенно, по всем параметрам. Это можно понять по статистическим показателям. При этом «Факел» не сбивался на навесы, верховые подачи, а старался комбинировать, создавать моменты, подходы.

-Спускались ли после матча к команде в раздевалку? Что сказали ребятам?

— Нет, не спускался.

— Почему?

— Да, мы одержали победу над «Спартаком» дома, при своих болельщиках. Но нам необходимо вырывать очки в матчах против любого соперника! Мы сегодня не градируем команды, которые нам противостоят — «Спартак», «Урал», «Зенит» или «Крылья». Наша задача предельно ясна — набирать очки.

— При этом сегодня вы вписали новую страницу в историю воронежского клуба.

— Да, «Факел» не выигрывал у «Спартака» 23 года. Что ж, страница перевернута. У нас есть расхожая фраза в клубе: пишем историю вместе с нашими болельщиками. Сегодня можно говорить именно об этом.

— У «Факела» 10 очков в четырех последних турах. Результат, близкий к фантастическому?

— Он близкий к фантастическому с учетом наших возможностей. К ребятам, тренерскому штабу нет никаких вопросов. Но надо просто понимать, какими ресурсами обладает «Факел». Я сейчас не хочу сравнивать бюджеты. Нет. Мы не жалуемся, а просто стараемся качественно выполнять свою работу. Мы бьемся на поле и, как я заметил выше, сегодня «Спартак» был обыгран по всем параметрам. И в первом тайме, и во втором. И в комбинационном футболе мы смотрелись предпочтительнее соперника, больше преуспели.