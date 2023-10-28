Гол Щетинина принес «Ростову» победу над «Локомотивом»

«Ростов» дома победил «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена».

Единственный гол в игре забил полузащитник Кирилл Щетинин на 3-й минуте.

«Ростов» набрал 16 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на пятой строчке (20 баллов).

В следующем туре ростовчане 6 ноября сыграет на выезде с «Оренбургом», а железнодорожники 5 ноября примут «Спартак».