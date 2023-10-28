Гол Щетинина принес «Ростову» победу над «Локомотивом»
«Ростов» дома победил «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена».
Единственный гол в игре забил полузащитник Кирилл Щетинин на 3-й минуте.
«Ростов» набрал 16 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на пятой строчке (20 баллов).
В следующем туре ростовчане 6 ноября сыграет на выезде с «Оренбургом», а железнодорожники 5 ноября примут «Спартак».
Источник: Таблица РПЛ
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|Н
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|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
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|12
|4
|6
|2
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|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
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|13
|4
|4
|5
|21-24
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|4
|4
|4
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|13
|4
|4
|5
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|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
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|11-15
|15
|
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|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
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28 тур
29 тур
30 тур
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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