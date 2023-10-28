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Сегодня, 18:29

Гол Щетинина принес «Ростову» победу над «Локомотивом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ростов» победил «Локомотив» — 1:0.
Фото ФК «Локомотив»

«Ростов» дома победил «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена».

Единственный гол в игре забил полузащитник Кирилл Щетинин на 3-й минуте.

«Ростов» набрал 16 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на пятой строчке (20 баллов).

В следующем туре ростовчане 6 ноября сыграет на выезде с «Оренбургом», а железнодорожники 5 ноября примут «Спартак».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:0
Локомотив
Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
11
35
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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