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Сегодня, 18:48

Агент Помазуна: «У Ильи есть мечта поиграть в Европе»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о будущем вратаря «Урала» Ильи Помазуна. По его словам, голкипер хотел бы попробовать свои силы в европейской лиге.

«Мы общаемся с Ильей постоянно, у него есть мечта поиграть в Европе. А по поводу выкупа со стороны «Урала», думаю, у него серьезная цена. Тут надо все моменты взвешивать. Сезон закончится, будем разговаривать. «Урал» вытащил счастливый билет — Помазун уже четыре года защищает их ворота, болельщики его любят, признают лучшим. Давайте не будем загадывать, парень в самом соку, хочется попробовать силы в Европе. Я считаю, что он усилил бы любой клуб РПЛ, считаю, что Илья входит в тройку лучших вместе с Сафоновым и Лантратовым», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Помазун выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. Соглашение 27-летнего вратаря с клубом из Екатеринбурга рассчитано до конца текущего сезона.

В этом сезоне Помазун провел 12 матчей за «Урал» в РПЛ, пропустил 18 мячей и 4 игры отстоял «на ноль».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pomazuna-mozhet-li-ural-vy-kupit-il-yu-on-mechtaet-poigrat-v-evrope/
Илья Помазун
Футбол
РПЛ
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Агент Вады рассказал, что футболисту пока не поступало предложений от других клубов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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