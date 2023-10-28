«Обыграли «Спартак» по всем статьям, старались комбинировать, а не навешивать». Асхабадзе о победе и словах Абаскаля

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе — о победе над «Спартаком» (2:0).

— За счет чего сегодня удалось победить «Спартак»?

— За счет характера и игры команды. Сейчас много разговоров ходит о качестве поля, которое, замечу, одинаково для всех. Но мы все равно переиграли «Спартак» очень уверенно, по всем параметрам. Это можно понять по статистическим показателям. При этом «Факел» не сбивался на навесы, верховые подачи, а старался комбинировать, создавать моменты, подходы.

— Спускались ли после матча к команде в раздевалку? Что сказали ребятам?

— Нет, не спускался.

— Почему?

— Да, мы одержали победу над «Спартаком» дома, при своих болельщиках. Но нам необходимо вырывать очки в матчах против любого соперника! Мы сегодня не градируем команды, которые нам противостоят — «Спартак», «Урал», «Зенит» или «Крылья». Наша задача предельно ясна — набирать очки.

— При этом сегодня вы вписали новую страницу в историю воронежского клуба.

— Да, «Факел» не выигрывал у «Спартака» 23 года. Что ж, страница перевернута. У нас есть расхожая фраза в клубе: пишем историю вместе с нашими болельщиками. Сегодня можно говорить именно об этом.

— У «Факела» 10 очков в четырех последних турах. Результат, близкий к фантастическому?

— Он близкий к фантастическому с учетом наших возможностей. К ребятам, тренерскому штабу нет никаких вопросов. Но надо просто понимать, какими ресурсами обладает «Факел». Я сейчас не хочу сравнивать бюджеты. Нет. Мы не жалуемся, а просто стараемся качественно выполнять свою работу. Мы бьемся на поле и, как я заметил выше, сегодня «Спартак» был обыгран по всем параметрам. И в первом тайме, и во втором. И в комбинационном футболе мы смотрелись предпочтительнее соперника, больше преуспели.

— Вам нравится футбол, который показывает команда при Сергее Ташуеве?

— Сегодня мы показали, что даже на таком тяжелом поле «Факел» может играть в футбол. Аномальная погода, ливень, снегопад обрушились на город... Мы даже между собой шутили: туман был, снегопад тоже, что еще нужно, чтобы окончательно усложнить нам жизнь? Но мы справились с определенными вещами! Подготовили стадион, подготовили газон, который является не новым. Ребята поняли идеи главного тренера, слышат его, выполняют установку. Команда заслуживает пятерку с плюсом и за игру, и за результат! «Факелу» не в новинку рвать шаблоны. Это радует.

— А вот что сказал Гильермо Абаскаль после матча: «При таком состоянии поля, в таких условиях «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

— Меня такие слова не коробят. Это все отговорки. Скажу даже больше: это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!

— При этом некоторые специалисты считают, что «Факелу» было легче приспособиться к такому газону.

— Хотел бы подчеркнуть — «Факел» не тренируется на этом поле! Никогда! Мы бережем это поле, понимаем специфику, ждем новый стадион. Выходим на этот газон только на игру — как и наш соперник. Мы даже предыгровую тренировку на нем не проводим.

— Следующий домашний матч «Факел» проведет 11 ноября. Сумеете ли привести поле в порядок к игре с ЦСКА?

— Мы подготовим поле. Все системы департамента подключены. Сегодняшнее состояние газона связано исключительно с погодной аномалией. Считаю, 11 ноября газон будет соответствовать приемлемому уровню.