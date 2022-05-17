Гендиректор «Факела» Асхабадзе рассказал о результатах заседания рабочей группы по ротации клубов РПЛ и ФНЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о том, как прошло заседание рабочей группы Российского футбольного союза (РФС) по вопросу ротации клубов РПЛ и ФНЛ.

— Обсуждали разные мнения рабочей группы. Не буду их озвучивать. Думаю, что это последнее заседание. Если будет воля, соберемся еще раз. Но думаю, всевозможные варианты уже обсудили.

— Сформулирована ли позиция клубов по форматам чемпионата?

— Мы обсудили, заслушали мнение. Высказали общие идеи. Комиссия и рабочая группа не принимают решения. Видение коллег должно быть положено на бумагу и передано на Исполком РФС.

— Сколько вариантов формата сейчас обсуждается?

— Не буду говорить. Там ничего не изменилось. Основных вариантов может быть 3. Мы договорились с коллегами, что не обсуждаем.

22 марта клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд. Позднее исполком РФС рассмотрел эту инициативу и создал рабочую группу по вопросу ротации клубов РПЛ и ФНЛ.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд. По текущему регламенту из лиги напрямую вылетают две последние команды. Клубы, занявшие 13-е и 14-е места, должны провести переходные матчи за право остаться в высшей лиге с третьей и четвертой командами из ФНЛ.