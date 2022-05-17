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Гендиректор «Факела» Асхабадзе рассказал о результатах заседания рабочей группы по ротации клубов РПЛ и ФНЛ

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о том, как прошло заседание рабочей группы Российского футбольного союза (РФС) по вопросу ротации клубов РПЛ и ФНЛ.

— Обсуждали разные мнения рабочей группы. Не буду их озвучивать. Думаю, что это последнее заседание. Если будет воля, соберемся еще раз. Но думаю, всевозможные варианты уже обсудили.

— Сформулирована ли позиция клубов по форматам чемпионата?

— Мы обсудили, заслушали мнение. Высказали общие идеи. Комиссия и рабочая группа не принимают решения. Видение коллег должно быть положено на бумагу и передано на Исполком РФС.

— Сколько вариантов формата сейчас обсуждается?

— Не буду говорить. Там ничего не изменилось. Основных вариантов может быть 3. Мы договорились с коллегами, что не обсуждаем.

22 марта клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд. Позднее исполком РФС рассмотрел эту инициативу и создал рабочую группу по вопросу ротации клубов РПЛ и ФНЛ.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд. По текущему регламенту из лиги напрямую вылетают две последние команды. Клубы, занявшие 13-е и 14-е места, должны провести переходные матчи за право остаться в высшей лиге с третьей и четвертой командами из ФНЛ.

Футбол
РПЛ
ФНЛ
Роман Асхабадзе
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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