Зырянов отреагировал на решение экс-футболиста «Зенита» Шкртела завершить карьеру

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление бывшего защитника петербургского клуба Мартина Шкртела о завершении карьеры.

«Могу только поздравить Мартина. У него была замечательная карьера. Полагаю, все, что он задумал, все удалось, и в «Зените, который стал для него трамплином в английский футбол. Мартин молодец», — сказал Зырянов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Последним клубом Шкртела был «Спартак» из Трнавы. Также защитник играл за «Тренчин», «Ливерпуль», «Фенербахче», «Аталанту» и «Истанбул».

Шкртел выступал за «Зенит» с 2004-го по 2007-й. Зырянов играл за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 год.