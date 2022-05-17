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Зырянов отреагировал на решение экс-футболиста «Зенита» Шкртела завершить карьеру

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление бывшего защитника петербургского клуба Мартина Шкртела о завершении карьеры.

«Могу только поздравить Мартина. У него была замечательная карьера. Полагаю, все, что он задумал, все удалось, и в «Зените, который стал для него трамплином в английский футбол. Мартин молодец», — сказал Зырянов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Последним клубом Шкртела был «Спартак» из Трнавы. Также защитник играл за «Тренчин», «Ливерпуль», «Фенербахче», «Аталанту» и «Истанбул».

Шкртел выступал за «Зенит» с 2004-го по 2007-й. Зырянов играл за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 год.

Константин Зырянов
Мартин Шкртел
Футбол
ФК Зенит
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