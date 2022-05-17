Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:16

«Факел» предоставил документы на лицензирование клуба для выступления в РПЛ

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что клуб предоставил документы на лицензирование клуба для выступления в Тинькофф РПЛ.

«Я участвовал в комиссии по лицензированию тоже. Обычно, это происходит по видеосвязи, но сегодня я был здесь. Никакого решения нет, предоставлены все документы. Дальше комиссия будет их рассматривать и принимать решения. То, что «Факел» не проходит лицензирование было известно и раньше. На сегодняшний день правительство Воронежской области предоставило все необходимые документы по приобретению необходимого оборудования. Вплоть до фискальных чеков. Мы представили все документы, которые должны удовлетворить комиссию. Вопрос только в графике и сроках.
За оборудование не платит клуб. Стадион забран в управление профильным департаментов Воронежской области. Мы выступаем как арендатор стадиона, так и будем выступать в дальнейшем. К июлю стадион должен быть готов. Резервным стадионом у нас заявлен Краснодар», — сказал Асхабадзе.

За тур до конца сезона-2021/22 в Олимп-ФНЛ «Факел» занимает третье место с 71 очком в 37 матчах. Команда обеспечила себе участие в стыковых матчах за право выступления в РПЛ.

Воронежская команда отстает на 2 очка от «Оренбурга», который идет на второй строчке в ФНЛ, позволяющей выйти в РПЛ напрямую. В последнем туре «Факел» сыграет с «Балтикой», а «Оренбург» — с «Волгарем».

Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Была ли свадьба у Курниковой и Иглесиаса: от поцелуя с «прыщавой малолеткой» до трех детей
«Надо запретить российским спортсменам вообще все». Что пишут иностранные СМИ о ЧМ по хоккею без сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Факела» Асхабадзе рассказал о результатах заседания рабочей группы по ротации клубов РПЛ и ФНЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости