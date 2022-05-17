«Факел» предоставил документы на лицензирование клуба для выступления в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что клуб предоставил документы на лицензирование клуба для выступления в Тинькофф РПЛ.

«Я участвовал в комиссии по лицензированию тоже. Обычно, это происходит по видеосвязи, но сегодня я был здесь. Никакого решения нет, предоставлены все документы. Дальше комиссия будет их рассматривать и принимать решения. То, что «Факел» не проходит лицензирование было известно и раньше. На сегодняшний день правительство Воронежской области предоставило все необходимые документы по приобретению необходимого оборудования. Вплоть до фискальных чеков. Мы представили все документы, которые должны удовлетворить комиссию. Вопрос только в графике и сроках.

За оборудование не платит клуб. Стадион забран в управление профильным департаментов Воронежской области. Мы выступаем как арендатор стадиона, так и будем выступать в дальнейшем. К июлю стадион должен быть готов. Резервным стадионом у нас заявлен Краснодар», — сказал Асхабадзе.

За тур до конца сезона-2021/22 в Олимп-ФНЛ «Факел» занимает третье место с 71 очком в 37 матчах. Команда обеспечила себе участие в стыковых матчах за право выступления в РПЛ.

Воронежская команда отстает на 2 очка от «Оренбурга», который идет на второй строчке в ФНЛ, позволяющей выйти в РПЛ напрямую. В последнем туре «Факел» сыграет с «Балтикой», а «Оренбург» — с «Волгарем».