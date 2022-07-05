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Гендиректор «Эспаньолы»: «Мы отклонили предложение ЦСКА по Мендесу»

«Эспаньола» отклонила предложение ЦСКА по полузащитнику Мендесу
Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор чилийской «Эспаньолы» Луис Бакедано заявил, что клуб отклонил предложение ЦСКА по полузащитнику Виктору Мендесу. Он отметил, что 22-летний чилиец является ключевым игроком команды.

«Мы отклонили предложение ЦСКА по Мендесу, — приводит слова Бакедано El Deportivo. —Мы не говорим о цифрах, но считаем, что Виктор стоит для нас гораздо больше. Он является ключевым игроком команды».

Гендиректор клуба не уточнил сумму предложения, но по информации источника, армейцы предложили за полузащитника один миллион евро.

Отмечается, что «Эспаньола» хочет получить за Мендеса не менее 2,7 миллиона долларов.

В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Эспаньолу». Его контракт с чилийским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Источник: https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/union-espanola-rechaza-una-oferta-de-us-1-millon-del-cska-moscu-por-victor-mendez/LVBF7W5DCRC6RDUFGUG55AD5GM/
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