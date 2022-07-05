Геркус прокомментировал назначение на пост директора по стратегическому развитию «Торпедо»

Новый директор по стратегическому развитию «Торпедо» Илья Геркус дал первый комментарий на новой должности.

«Сегодня я приступаю к работе в футбольном клубе «Торпедо Москва». Для меня это серьезный вызов, большая ответственность и очень волнующее событие. Готов употребить весь свой профессиональный опыт, знания и энергию для развития клуба, увеличения эффективности его коммерческих структур, приумножения числа его болельщиков и развития вертикали подготовки игроков. Уверен, что вместе с коллегами мы сможем вывести клуб на новый уровень», — цитирует Геркуса пресс-служба «Торпедо».

«Торпедо» по итогам сезона-2021/22 завоевало право выступить в РПЛ.

Ранее Геркус был президентом и генеральным директором «Локомотива».