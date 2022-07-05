Мостовой: «Сочи» — перевалочный пункт. Если бы были еврокубки, то никто бы не ушел»
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Родригао и Матео Кассьеры из «Сочи» в «Зенит».
«Я много раз говорил, что «Сочи» — не фарм-клуб, но тесно связан с «Зенитом». Многие футболисты из питерского клуба раньше уходили в «Сочи», потому что изначально команда для этого и создавалась. А сейчас из сочинского клуба можно взять игроков, в связи с ситуацией с легионерами. Так и сделал «Зенит» — взял Кассьеру и Родригао. Почему «Сочи» не хочет сохранить команду? А зачем? Они заняли второе место, это сумасшедший результат для них, но что он дает? Команда не сможет играть в Европе. Тот же Федотов перешел сейчас в ЦСКА. «Сочи» — перевалочный пункт. Если бы были еврокубки, то никто бы не ушел», — сказал Мостовой «СЭ».
Родригао перешел в «Сочи» из «Жил Висенте» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за сочинцев.
Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -