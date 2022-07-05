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Мостовой: «Сочи» — перевалочный пункт. Если бы были еврокубки, то никто бы не ушел»

Мостовой отреагировал на переход из Родригао и Матео Кассьеры «Сочи» в «Зенит»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Родригао и Матео Кассьеры из «Сочи» в «Зенит».

«Я много раз говорил, что «Сочи» — не фарм-клуб, но тесно связан с «Зенитом». Многие футболисты из питерского клуба раньше уходили в «Сочи», потому что изначально команда для этого и создавалась. А сейчас из сочинского клуба можно взять игроков, в связи с ситуацией с легионерами. Так и сделал «Зенит» — взял Кассьеру и Родригао. Почему «Сочи» не хочет сохранить команду? А зачем? Они заняли второе место, это сумасшедший результат для них, но что он дает? Команда не сможет играть в Европе. Тот же Федотов перешел сейчас в ЦСКА. «Сочи» — перевалочный пункт. Если бы были еврокубки, то никто бы не ушел», — сказал Мостовой «СЭ».

Родригао перешел в «Сочи» из «Жил Висенте» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за сочинцев.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.

ФК Зенит
ФК Сочи
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