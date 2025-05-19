Гендиректор ЦСКА Бабаев объяснил, почему не играет зимний новичок Вильягра

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев ответил, почему новичок московской команды, полузащитник Родриго Вильягра не появляется на поле.

«Физическая неготовность футболиста. Все-таки позиция не предполагает выхода на 5-10 минут, как это бывает у нападающих. Нужно набраться терпения. Оправданы ли огромные усилия, потраченные на подписание Вильягры? Задним умом все сильны. Вильягра — статусный футболист, за очень большие деньги переходивший в предыдущий клуб», — приводит Sport24 слова Бабаева.

Вильягра перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» в зимнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро. Контракт 24-летнего аргентинского полузащитника с армейцами рассчитан до конца 2028 года.