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19 мая 2025, 12:20

Гендиректор ЦСКА Бабаев объяснил, почему не играет зимний новичок Вильягра

Алина Савинова

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев ответил, почему новичок московской команды, полузащитник Родриго Вильягра не появляется на поле.

«Физическая неготовность футболиста. Все-таки позиция не предполагает выхода на 5-10 минут, как это бывает у нападающих. Нужно набраться терпения. Оправданы ли огромные усилия, потраченные на подписание Вильягры? Задним умом все сильны. Вильягра — статусный футболист, за очень большие деньги переходивший в предыдущий клуб», — приводит Sport24 слова Бабаева.

Вильягра перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» в зимнее трансферное окно за 3,7 миллионов евро. Контракт 24-летнего аргентинского полузащитника с армейцами рассчитан до конца 2028 года.

Источник: Sport24
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ФК ЦСКА (Москва)
Родриго Вильягра
Роман Бабаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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