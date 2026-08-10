Гендиректор «Динамо» Пивоваров — об отмененном матче с «Ботафого»: «Возможно, дойдем до юридических процедур»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с отмененным матчем против «Ботафого».

— Спортивный директор «Ботафого» заявлял «СЭ», что хотел перенести товарищеские матчи с «Динамо» и ЦСКА на более позднее время. Возможно ли сыграть в большую осеннюю паузу в сентябре-октябре?

— Спросим, проконсультируемся.

— Какой последний диалог был с ними?

— Мы направили претензию, они нарушили условия договора.

— Они больше ничего не ответили?

— Возможно, мы дойдем до каких-то юридических процедур. Это жалко, потому что нашей целью было провести классное событие, а вовсе не суд. Но юристы тоже отработали свою часть. У нас есть обязывающие документы, по которым мы и ЦСКА сейчас выдвинули требования.

ЦСКА должен был сыграть против «Ботафого» 4 июля, «Динамо» — 10 июля. Бразильский клуб собирался провести летний сбор в Москве, но отказался из-за проблем с расписанием.