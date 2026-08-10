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Сегодня, 04:49

Источник: финал переговоров по переходу Батракова в «Галатасарай» намечен на 10 августа

Павел Лопатко

«Галатасарай» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил турецкий журналист Эрдем Ачикгез.

По данным источника, у «Галатасарая» в России есть два представителя, которые занимаются трансфером 21-летнего россиянина. Стамбульский клуб готов ждать новостей — положительных или отрицательных — до 10 августа включительно. При этом желто-красные не намерены увеличивать свое предложение. В случае отказа со стороны «Локомотива» турецкий клуб переключится на альтернативных игроков на эту позицию, которых уже определил дл себя.

Ранее журналист Угур Узтурк сообщил, что предложение «Галатасарая» по Батракову составляет 25 миллионов евро, включая бонусы. Информацию о переговорах также распространил инсайдер Николо Скира.

Алексей Батраков.Батраков близок к уходу из «Локомотива»? «Галатасарай» сделал официальное предложение по полузащитнику

При этом в «Локомотиве» «СЭ» сообщили, что футбольный клуб не ведет переговоров с «Галатасараем» или другими клубами и не рассматривает возможности ухода из клуба своего ключевого игрока и воспитанника.

Полузащитник играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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Алексей Батраков
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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