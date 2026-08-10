Источник: финал переговоров по переходу Батракова в «Галатасарай» намечен на 10 августа

«Галатасарай» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил турецкий журналист Эрдем Ачикгез.

По данным источника, у «Галатасарая» в России есть два представителя, которые занимаются трансфером 21-летнего россиянина. Стамбульский клуб готов ждать новостей — положительных или отрицательных — до 10 августа включительно. При этом желто-красные не намерены увеличивать свое предложение. В случае отказа со стороны «Локомотива» турецкий клуб переключится на альтернативных игроков на эту позицию, которых уже определил дл себя.

Ранее журналист Угур Узтурк сообщил, что предложение «Галатасарая» по Батракову составляет 25 миллионов евро, включая бонусы. Информацию о переговорах также распространил инсайдер Николо Скира.

При этом в «Локомотиве» «СЭ» сообщили, что футбольный клуб не ведет переговоров с «Галатасараем» или другими клубами и не рассматривает возможности ухода из клуба своего ключевого игрока и воспитанника.

Полузащитник играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.