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Бабаев — о назначении Челестини в ЦСКА: «Стремление побеждать — то, что нас очень быстро связало»

Алина Савинова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение швейцарца Фабио Челестини главным тренером команды.

В пятницу, 20 июня, армейцы объявили о подписании контракта с 49-летним специалистом по схеме «2+1». Ранее Челестини возглавлял «Базель», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии в сезоне-2024/25.

«Выбор главного тренера — это всегда очень важное и непростое решение. Тем более футбольной общественности известны сжатые сроки, в которых мы оказались. И мы рады, что нам удалось практически с ходу познакомиться с Фабио Челестини и провести конструктивные переговоры, основанные как на нашем желании пригласить Фабио в клуб, так и на его серьезной мотивации. Мы понимаем сложности, которые могут возникнуть с адаптацией, но в этом вопросе у Фабио есть исключительное преимущество — знание пяти языков. Он не просто полиглот, но и человек, который жил и работал в разных странах и культурах», — приводит пресс-служба армейцев слова Бабаева.

Фабио Челестини.ЦСКА возглавит Челестини. Он работал с Балотелли, играл вместе с Сычевым и привел «Базель» к золотому дублю

Гендиректор ЦСКА отметил, что в ходе общения с Челестини руководство московского клуба убедилось в том, что менталитет, харизма и чемпионский опыт специалиста помогут ему в кратчайшие сроки стать настоящим лидером для команды.

«Конечно, «золотой дубль» Фабио в минувшем сезоне — это важное сообщение для наших болельщиков и команды. Свою предыдущую команду Фабио подхватил в критически непростой для нее момент и привел к успеху впервые за восемь лет. Стремление побеждать — то, что нас очень быстро связало», — добавил он.

Челестини сменил на посту главного тренера ЦСКА Марко Николича, который покинул команду 9 июня. В прошедшем сезоне красно-синие стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

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Источник: https://t.me/pfccskamoscow/28967
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Фабио Челестини
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ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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Челестини: «Очень счастлив подписать контракт с ЦСКА. Это большой вызов»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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