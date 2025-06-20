Бабаев — о назначении Челестини в ЦСКА: «Стремление побеждать — то, что нас очень быстро связало»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение швейцарца Фабио Челестини главным тренером команды.

В пятницу, 20 июня, армейцы объявили о подписании контракта с 49-летним специалистом по схеме «2+1». Ранее Челестини возглавлял «Базель», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии в сезоне-2024/25.

«Выбор главного тренера — это всегда очень важное и непростое решение. Тем более футбольной общественности известны сжатые сроки, в которых мы оказались. И мы рады, что нам удалось практически с ходу познакомиться с Фабио Челестини и провести конструктивные переговоры, основанные как на нашем желании пригласить Фабио в клуб, так и на его серьезной мотивации. Мы понимаем сложности, которые могут возникнуть с адаптацией, но в этом вопросе у Фабио есть исключительное преимущество — знание пяти языков. Он не просто полиглот, но и человек, который жил и работал в разных странах и культурах», — приводит пресс-служба армейцев слова Бабаева.

Гендиректор ЦСКА отметил, что в ходе общения с Челестини руководство московского клуба убедилось в том, что менталитет, харизма и чемпионский опыт специалиста помогут ему в кратчайшие сроки стать настоящим лидером для команды.

«Конечно, «золотой дубль» Фабио в минувшем сезоне — это важное сообщение для наших болельщиков и команды. Свою предыдущую команду Фабио подхватил в критически непростой для нее момент и привел к успеху впервые за восемь лет. Стремление побеждать — то, что нас очень быстро связало», — добавил он.

Челестини сменил на посту главного тренера ЦСКА Марко Николича, который покинул команду 9 июня. В прошедшем сезоне красно-синие стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.