Челестини: «Очень счастлив подписать контракт с ЦСКА. Это большой вызов»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал подписание контракта с армейским клубом.

«Я очень счастлив подписать контракт с ПФК ЦСКА. Для меня и моего штаба это большой вызов, и мы уже в предвкушении начала работы. Уже не терпится продолжить писать историю этого большого клуба.

ПФК ЦСКА — большой европейский клуб, и мы хотим вместе побеждать. Для всех нас это и спортивный, и жизненный вызов, и нам уже не терпится его начать. Планы на ближайшие дни до начала сборов? Работать, работать, работать», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Контракт заключен по схеме «2+1». Отмечается, что футболисты ЦСКА начнут подготовку к новому сезону под руководством Челестини 22 июня на базе в Новогорске.

Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Базель», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии в сезоне-2024/25. До этого Челестини также возглавлял «Сьон», «Люцерн», «Лугано» и «Лозанну».