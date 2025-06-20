Владелец и директор «Торпедо» предлагали судье более 1 миллиона рублей за нужный результат в матчах

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала подробности уголовного дела в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора московского клуба Валерия Скородумова.

Ранее издание «РБК-Спорт» сообщило, что 19 июня в офисах и по месту жительства функционеров прошли обыски. Директора и владельца «Торпедо» обвиняют в подкупе арбитров.

По словам Волк, Соболев и Скородумов предлагали главному судье более 1 миллиона рублей, чтобы он обеспечил нужный результат матчей московской команды.

«По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» денежные вознаграждения в сумме свыше 1 миллиона рублей за выполнение определенных действий. Среди них обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока», — цитирует Волк РИА «Новости».

Предположительно, фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех матчей с участием «Торпедо», на которые был назначен этот судья.

По итогам сезона-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.