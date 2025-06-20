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Владелец и директор «Торпедо» предлагали судье более 1 миллиона рублей за нужный результат в матчах

Алина Савинова

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала подробности уголовного дела в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора московского клуба Валерия Скородумова.

Ранее издание «РБК-Спорт» сообщило, что 19 июня в офисах и по месту жительства функционеров прошли обыски. Директора и владельца «Торпедо» обвиняют в подкупе арбитров.

По словам Волк, Соболев и Скородумов предлагали главному судье более 1 миллиона рублей, чтобы он обеспечил нужный результат матчей московской команды.

«По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025 года в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» денежные вознаграждения в сумме свыше 1 миллиона рублей за выполнение определенных действий. Среди них обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока», — цитирует Волк РИА «Новости».

Леонид Соболев.В российском футболе снова полыхает! Против совладельца и директора «Торпедо» возбудили уголовное дело

Предположительно, фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех матчей с участием «Торпедо», на которые был назначен этот судья.

По итогам сезона-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.

Источник: РИА Новости
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Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Скородумов
Леонид Соболев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
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ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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 10 1 2
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