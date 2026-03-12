Гендиректор «Ахмата» Айдамиров — об американских санкциях: «Если еще 100 таких наложат, мы выстоим»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о влиянии американских санкций на клуб.

«Мы выстоим, если еще 100 санкций наложат. Конечно, они влияют на нашу работу. Помимо переводов, как только появляется «Ахмат» в переговорах, клубы опасаются вторичных санкций — сделки проводить тяжело. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались ко всему», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» победил ЦСКА (1:0) и сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) в весенней части чемпионата России. Грозненцы с 26 очками располагаются на девятой строчке после 20 туров.

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