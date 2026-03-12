Дзюба назвал самого влиятельного человека в российском футболе

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого считает самым влиятельным человеком в российском футболе.

«Иногда в рейтингах видел такие фамилии... Влиятельные люди — те, кто реально влияют на что-то. Я думаю, что сейчас самый влиятельный — Дегтярев. Второй, наверное, Дюков. Нравится ли мне жесткий подход Дегтярева? Мне кажется, в России по-другому бесполезно и невозможно. Я бы тоже так делал. Потому что не договоришься ни с кем. Сегодня так, завтра так... Столько флюгеров, что невозможно предугадать», — сказал Дзюба «СЭ».

Президент РФС Александр Дюков в феврале занял первое место в ежегодном рейтинге «СЭ» самых влиятельных людей российского футбола. Также в тройку вошли министр спорта РФ Михаил Дегтярев и секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

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