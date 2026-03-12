Дзюба заявил, что его обожают во всех городах: «Россия — моя страна!»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, в каком городе России его любят больше всего.

«Я был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Не было ситуаций, чтобы я с кем-то на улице закусился. В Питере классно было, в Томске вообще меня обожали. В Ростове обожали, в Туле обожали, в Тольятти — тоже. Россия — моя страна!» — сказал Дзюба «СЭ».

В этом сезоне 37-летний форвард провел 18 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

После 20 туров «Акрон» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче тольяттинцы уступили «Спартаку» (3:4).

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