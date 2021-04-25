В воскресенье, 25 апреля, состоится центральный матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Армейцы обыграли красно-белых в первом круге чемпионата со счетом 3:1 и не проигрывают сопернику уже два матча подряд.

Эта встреча станет первой для нового главного тренера армейцев Ивицы Олича против красно-белых в качестве тренера. О том, как хорват играл против «Спартака» можно прочитать здесь

Матч будет судить арбитр Павел Кукуян. Рассказываем, как он играл в футбол и как успешно работает в РПЛ.

Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА