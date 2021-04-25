Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — ЦСКА: где смотреть трансляцию матча и во сколько начало

08:00
«Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В воскресенье, 25 апреля, состоится центральный матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Армейцы обыграли красно-белых в первом круге чемпионата со счетом 3:1 и не проигрывают сопернику уже два матча подряд.

Эта встреча станет первой для нового главного тренера армейцев Ивицы Олича против красно-белых в качестве тренера. О том, как хорват играл против «Спартака» можно прочитать здесь

Матч будет судить арбитр Павел Кукуян. Рассказываем, как он играл в футбол и как успешно работает в РПЛ.

Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА

Спартак — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 13042
Все опросы
Как закончится дерби «Спартак» — ЦСКА в 27-м туре РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Царевна-лягушка или Покахонтас: какая вы принцесса по знаку зодиака
Лететь свысока: курс биткоина может упасть еще в три раза
Жену известного разведчика нашли мертвой в квартире в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры