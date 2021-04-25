«Спартак» — ЦСКА: где смотреть трансляцию матча и во сколько начало
В воскресенье, 25 апреля, состоится центральный матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
Армейцы обыграли красно-белых в первом круге чемпионата со счетом 3:1 и не проигрывают сопернику уже два матча подряд.
Эта встреча станет первой для нового главного тренера армейцев Ивицы Олича против красно-белых в качестве тренера. О том, как хорват играл против «Спартака» можно прочитать здесь
Матч будет судить арбитр Павел Кукуян. Рассказываем, как он играл в футбол и как успешно работает в РПЛ.
Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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