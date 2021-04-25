Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе 25 апреля поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Важная игра для нас как в плане турнирной таблицы, так и в плане соперничества со «Спартаком». Это дерби, тут лишних слов не надо, все всё поднимают. Нам нужно обязательно побеждать, подниматься в таблице и реабилитироваться перед болельщиками. Как они часто говорят: «обыграйте «Спартак», и мы все простим!» Приложим максимум усилий для победы, по-другому и быть не может», — заявил Дзагоев.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 (мск). Спартаковцы занимают третье место в турнирной таблице с 47 очками, ЦСКА — пятый (45 очков).

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