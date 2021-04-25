Дзагоев — о дерби со «Спартаком»: «Нам обязательно нужно реабилитироваться перед болельщиками»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе 25 апреля поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Важная игра для нас как в плане турнирной таблицы, так и в плане соперничества со «Спартаком». Это дерби, тут лишних слов не надо, все всё поднимают. Нам нужно обязательно побеждать, подниматься в таблице и реабилитироваться перед болельщиками. Как они часто говорят: «обыграйте «Спартак», и мы все простим!» Приложим максимум усилий для победы, по-другому и быть не может», — заявил Дзагоев.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 (мск). Спартаковцы занимают третье место в турнирной таблице с 47 очками, ЦСКА — пятый (45 очков).
#DerbyDay! ???— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 25, 2021
? #СпартакЦСКА
? #РПЛ
? 16:30 мск
? Открытие Банк Арена
? #МатчТВ pic.twitter.com/AUIc6ZmLDJ
Методология
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