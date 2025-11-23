Футбол
Сегодня, 11:00

Газзаев о голе «Спартака»: «Акинфеева блокировали. На мой взгляд, был фол»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Спартак» забил победный гол армейцам в матче 16-го тура РПЛ с нарушением правил.

В субботу, 22 ноября красно-белые обыграли красно-синих со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев после подачи Эсекьеля Барко с углового.

— По мнению Игоря Акинфеева, гол «Спартака» был забит с нарушением правил.

— Я тоже считаю, что Дмитриев блокировал Акинфеева в моменте с голом. Для меня это фол. Но есть же судья в поле — Карасев, видеоарбитры. Они все изучили и засчитали взятие ворот. Значит, по их трактовкам, фола не было... Хотя, повторюсь, на мой взгляд, вратаря ЦСКА блокировали.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ЦСКА идет на второй строчке с 33 очками.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Балтики», а ЦСКА примет дома «Оренбург».

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Кабанчик

    Чистый гол

    23.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Нужно просто признать ошибку в не правильном выборе позиции. Лучшие тоже ошибаются.

    23.11.2025

  • Russpiel

    Потому что он рукой упирался в грудь Акинфеева пока летел мяч, смотри запись.

    23.11.2025

  • Mick Bush

    1) Не было игрока на передней штанге 2) Игра на выходах никогда не была коньком Акинфеева. 3) Мяч закручен в ворота. Это достаточные условия для гола. Блокировка - это нервы Акинфеева (ну и депутата - бывшего тренера)

    23.11.2025

  • Питерский пёс

    Если забил Дмитриев, значит он был первым на мяче, о блокировке могла идти речь, если бы забил Барко и Дмитриев мешал

    23.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

