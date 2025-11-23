«Крылья Советов» и «Ростов» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 13.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Крылья Советов» — «Ростов» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 13:00. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу самарцев и ростовчан покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 15 турах РПЛ «Крылья Советов» набрали 14 очков, «Ростов» — 18. В 15-м туре самарцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а ростовчане победили «Сочи» со счетом 1:0.