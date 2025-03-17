Футбол
Газзаев положительно оценил судейство в матче «Спартака» с «Зенитом»: «Иванов контролировал ход игры»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы судейского корпуса в матче 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

— Самый спорный момент матча — второй гол Мартинса. На ваш взгляд, там был офсайд?

— Этот момент разбирал ВАР. Если арбитру ничего не сказали, значит, положения «вне игры» там не было.

— То есть по судейству у вас вопросов нет?

— Работа Иванова мне понравилась. Он давал бороться и вести единоборства, но при этом пресекал любую грубость и конфликты. Сергей контролировал ход игры, — сказал Газзаев «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте на сайте «СЭ».

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • shpasic

    Федун обещал рассказать, почему Джанаев пропускал глупые голы в концовке чемпионата - но пока не рассказал.

    18.03.2025

  • vlad654

    Вот именно, там газпроммедиа МатчТВ такие картинки специально выставляет, чтобы людей за дураков держать, типа гол отменяется из-за положения вне игры, которого не было. Но ВАР испугался возможного тогда скандала, и гол засчитал. Не прокатило у болотных.

    18.03.2025

  • vlad654

    Ничего там по картинке точно не видно, потому что кариинка эта не по линии атакующих игроков, а смещена назад, поэтому создалось обманчивое впечатление, что вне игры.А теперь вопрос знатокам: кто финансирует газпроммедиа МатчТВ и делает такие непонятные в пользу Зенита картинки?????

    18.03.2025

  • vlad654

    И что? Там Эраковичу это уже 3-я должна была быть, и удаление, Иванов купленный судейка, это всем давно известно, ещё Федун ему грозил завершением карьеры.

    18.03.2025

  • hattabych

    Ничего там по картинке не видно, те более что камера находится немного сзади. У защитника только голову хорошо видно.

    17.03.2025

  • Павел Пушган

    Вне игры там было по картинке даже видно. Но, что говорить об этом, Зенит вообще не играл в футбол во многом это заслуга спартаковцев. Впечатление было, что зенит по физике был не готов. Гол классный, но это лишь эпизод реализованный за счет личного мастерства. Нападения у Зенита не увидел вообще.

    17.03.2025

  • zg

    :rofl::rofl::rofl::thumbsup:Есть над чем подумать!:grin:

    17.03.2025

  • shpasic

    ну, не знаю, давеча один спартаковец приводил статистику, что судьи при Дюкове в среднем за матч свистят против соперников Зенита на три раза больше, чем фиксируют фолы Зенита. и это было аргументом, почему Зенит становится чемпионом каждый год. видимо, Иванову надо было ещё два раза свистнуть против Спартака - тогда бы Зенит победил :rofl:

    17.03.2025

  • zg

    Статистика статистикой,а сама игра и её понимание,это немного другое.

    17.03.2025

  • shpasic

    статистика СЭ по фолам: 19 - 18. жёлтые карточки: Срджан Бабич 27’ Наиль Умяров 31’ Луис Энрике 54’ Олег Рябчук 73’ Кристофер Мартинс 82’ Страхиня Эракович 90+4’

    17.03.2025

  • zg

    Иванов Зениту давал делать все,причем одни и те же нарушения трактовал так-Зениту можно,Спартаку нельзя!Карточки раздавал исключительно Спартаку,под конец только не сдюжил,толи совесть проснулась,толи решил,что может реально прилететь!

    17.03.2025

    • Газзаев — об Умярове в матче с «Зенитом»: «За последнее время это лучшая игра Наиля!»

    Газзаев об игре «Зенита» без Вендела: «Отсутствие одного футболиста не может так сильно влиять на качество футбола»
