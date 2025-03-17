Газзаев положительно оценил судейство в матче «Спартака» с «Зенитом»: «Иванов контролировал ход игры»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы судейского корпуса в матче 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

— Самый спорный момент матча — второй гол Мартинса. На ваш взгляд, там был офсайд?

— Этот момент разбирал ВАР. Если арбитру ничего не сказали, значит, положения «вне игры» там не было.

— То есть по судейству у вас вопросов нет?

— Работа Иванова мне понравилась. Он давал бороться и вести единоборства, но при этом пресекал любую грубость и конфликты. Сергей контролировал ход игры, — сказал Газзаев «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

(Денис Сафронов)