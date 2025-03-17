Газзаев — об Умярове в матче с «Зенитом»: «За последнее время это лучшая игра Наиля!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

«За последнее время это лучшая игра Наиля! На позиции опорного полузащитника он практически все единоборства выиграл и совершил минимальное количество брака в передачах. Умяров показал очень высокий уровень и заслуживает лишь похвалы», — сказал Газзаев «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте на сайте «СЭ».

(Денис Сафронов)