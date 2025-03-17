Футбол
17 марта, 18:30

Газзаев об игре «Зенита» без Вендела: «Отсутствие одного футболиста не может так сильно влиять на качество футбола»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Переходим к «Зениту»: отсутствие Вендела сильно сказалось на игре со «Спартаком»?

— Конечно, Вендел — ключевой игрок команды, один из лучших центральных полузащитников во всем чемпионате. Но отсутствие одного футболиста не может так сильно влиять на качество футбола. К тому же у «Зенита» очень хорошая скамейка. , — сказал Газзаев «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте на сайте «СЭ».

(Денис Сафронов)

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
  • knight templar

    В зенитосе была бразильская компания из рио де жанейро которая играла сама с собой. А все остальные статисты сидели на лавке и не мешали, в том числе и недотренер семак. Поэтому игрочков у зинки хватит на 3 основы с заменами, но без вендела или барриоса играть в центре поля некому

    18.03.2025

  • Nik

    если от одного игрока полностью зависит игра команды, то это не команда,а сборище непонятно кого. семак тренер уровня н.н. новгорода и он это доказал. с таким набором игроков их и тренировать не надо, а только не мешать.

    17.03.2025

  • zg

    Вендел мог бы только раздуть очередной скандальчик в помощь,не более того!

    17.03.2025

    • Газзаев положительно оценил судейство в матче «Спартака» с «Зенитом»: «Иванов контролировал ход игры»

    Газзаев — о спаде Глушенкова: «Сейчас он даже не на ведущих ролях в «Зените»
