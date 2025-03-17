Газзаев об игре «Зенита» без Вендела: «Отсутствие одного футболиста не может так сильно влиять на качество футбола»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Переходим к «Зениту»: отсутствие Вендела сильно сказалось на игре со «Спартаком»?

— Конечно, Вендел — ключевой игрок команды, один из лучших центральных полузащитников во всем чемпионате. Но отсутствие одного футболиста не может так сильно влиять на качество футбола. К тому же у «Зенита» очень хорошая скамейка. , — сказал Газзаев «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

(Денис Сафронов)