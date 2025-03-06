Малышев рассказал, есть ли у «Спартака» выделенный бюджет на трансферы

Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос о наличии выделенного бюджета на зимнюю трансферную кампанию.

— Кахигао говорил о бюджете на трансферы. Правда ли, что на зиму была сумма в 50 миллионов евро?

— Это работает немного по-другому, во всяком случае у нас — нет такого, чтобы спортивному директору давали 30 миллионов и трать их, как хочешь.

— Как это работает в «Спартаке»?

— Формируется задача под трансферное окно. Под задачу формируется список футболистов, которые могут прийти, спортивный директор отрабатывает и формирует шорт-лист доступных кандидатов. И далее расставляются приоритеты, затем спортивный директор идет согласовывать бюджет на покупку футболистов на трансферный комитет. Если его аргументы убедительны, а футболист для нас важен, финансирование сделки будет подтверждено, — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Этой зимой «Спартак» сделал следующие входящие трансферы: Ливай Гарсия (греческий АЕК, сумма, по данным Transfermarkt, составила 18,7 миллионов евро), Пабло Солари («Ривер Плейт», 10 миллионов евро) и Александр Помазун (ЦСКА, 1,2 миллиона евро).