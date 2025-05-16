Пильгуй: «Настоящим болельщикам «Динамо» нужно прийти на прощальный матч Шунина»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Пильгуй ответил на вопрос «СЭ» о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против «Акрона».

«Считаю, настоящим болельщикам «Динамо» нужно прийти на прощальный матч Антона Шунина. Насколько я знаю, после завершения игры с «Акроном» запланированы масштабные чествования Шунина с участием болельщиков и всей команды. Это правильно. Шунин всей карьерой доказал, что он душой и сердцем с «Динамо»: был с командой и в горе, и в радости, и в самые тяжелые времена, и в сезоны завоевания медалей. Такого игрока необходимо проводить красиво. Уверен, болельщики «Динамо» это понимают», — сказал Пильгуй «СЭ».

Матч пройдет 18 мая на «ВТБ Арене». Начало — в 16:30 по московскому времени.