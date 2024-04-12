Газзаев — об игре «Краснодар» — «Зенит»: «Можно сказать, что это матч сезона»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Зенитом» в 24-м туре РПЛ.

«Играют два лидера, которые практически на протяжении всего сезона занимают первое и второе место. В этой игре не только результат важен, но и психологическое состояние, которые будет после этого матча. Команде, которая победит, это, конечно, придаст дополнительную уверенность. Можно сказать, что это матч сезона. Здесь очень большие амбиции у «Краснодара». Пришел новый тренер, был очень драматичный матч в Нижнем Новгороде. Это будет серьезный матч, может быть, даже украшением нашего чемпионата.

Если «Зенит» выиграет, то уже де-юре у него будет один матч в запасе. Для «Краснодара», конечно, эта игра будет очень важна. Мне кажется, что «Краснодар» в этом году показывает лучшее стремление. Может, качество игры не такое красивое, но я считаю, что лучшее качество — это результат на табло. В первой части чемпионата они блестяще играли на результат. Сейчас у них новый тренер, мы видим, что они и забивают, и пропускают много», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч состоится 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет на втором с 43 очками.