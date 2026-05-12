Газзаев считает, что после поражения «Краснодара» чемпионская гонка в РПЛ завершена

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Зенит» и «Краснодар» практически с первого тура шли ноздря в ноздрю в чемпионате. Очень приятно, что в РПЛ существует такая гонка за золото. «Краснодар» любой результат в матче с «Динамо», кроме победы, не устраивал. И можно сказать, что после этого матча чемпионская гонка по факту завершилась. «Зенит», учитывая его турнирное положение, не упустит чемпионство. Ему нужно не проиграть «Ростову», и ничья команду устроит», — сказал Газзаев «СЭ».

После 29-го тура «Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.

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