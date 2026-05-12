Газзаев — о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Принципиальный матч. Была обида из-за вылета в Кубке»

Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых в 29-м туре РПЛ против «Краснодара» (2:1).

«Очень яркая игра. Последние встречи между командами проходят на запредельных возможностях. Это был принципиальный матч, поэтому не нужно удивляться желтым карточкам для игроков и удалению главного тренера одной из команд. Поздравляю «Динамо» с победой. Игроки проявили себя с лучшей стороны. Была обида из-за вылета в Кубке России от «Краснодара», и было желание одержать победу. Все это вылилось в положительный результат. Будущее Гусева? Посмотрим, какое решение руководство клуба примет по окончанию сезона. Я высказывал свою позицию, хочу, чтобы Гусев продолжил свою работу в «Динамо». И такое мнение высказывали в СМИ Сергей Степашин и другие специалисты», — сказал Газзаев «СЭ».

«Динамо» после 29-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.

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